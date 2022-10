S-a votat rezolutia privind aderarea Romaniei la Schengen

O rezolutie privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen a fost adoptata marti, in Parlamentul European. Votul final urmeaza sa fie dat de guvernele statelor UE, in decembrie, la Consiliul Justitie si Afaceri Interne. Au fost si europarlamentari care au fost impotriva ori s-au abtinut. Presedintele Consiliului Judetean Arges, Ion Minzina, a reactionat declarand ca europarlamentarii USR si PNL nu au reusit sa influenteze decizia colegilor care se impotrivesc intrarii Romaniei in spatiul ... citeste toata stirea