In aceasta seara, la Pitesti s-a deschis, oficial, Targul de Craciun Pitesti 2023!Editia acestui an a Targului de Craciun Pitesti s-a deschis in seara Zilei Nationale a Romaniei, cu multe surprize, pentru mici si mari: aprinderea iluminatului festiv, urmata de un concert extraordinar al indragitului artist Paul Surugiu - Fuego.Scena din Piata Primariei gazduieste si spectacolul "Polifonic", oferit de catre artistii - studenti si profesori - de la Catedra de Muzica a Universitatii Nationale de ... citeste toata stirea