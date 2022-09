S-au majorat tarifele RCA

Noile tarife RCA au intrat in vigoare de ieri, iar aceasta sunt mai mari pentru toti soferii, dar in special pentru cei tineri.Pentru polita RCA obligatorie, cel mai mult plateste un sofer de pana in 30 de ani, cu o masina puternica. Daca tariful de referinta in februarie pentru acest sofer era 3.551 de lei, pentru o masina de peste 2.500 cmc, in august tariful este cu 16,5% mai mare, adica 4.140 lei pe an. La polul opus este un sofer intre 51 si 60 de ani, cu o masina de capacitate mica, sub ... citeste toata stirea