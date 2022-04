Sa incepem deja sa protestam impotriva cresterii pericolului unui razboi nuclear

Dupa ce voi pune punct acestui articol, voi pleca la aeroport, pentru o noua calatorie in afara tarii. Comunismul mi-a oferit posibilitatea ca in mii de nopti albe sa citesc mii de carti, in vreme ce capitalismul si democratia m-au ajutat sa strabat pamantul in lung si in lat. Nu stiu care dintre cele doua sisteme mi-a dat mai mult pentru o viata de om. V-am spus acest lucru pentru a adauga precizarea ca ma incearca o temere destul de serioasa, anume ca aceasta calatorie, pe care o incep azi, ... citeste toata stirea