Proiectul de Hotarare de Guvern prin care salariul minim brut pe tara creste de la 3.000 de la 3.300 de lei, incepand cu data de 1 octombrie, a fost elaborate de Ministerul Muncii.Astfel, "incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut in Lege se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 19,96 lei/ora", se arata ... citeste toata stirea