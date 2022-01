Salvamont Arges: "Cativa tineri au mers pe Moldoveanu cu niste boxe imense. Pentru unii, urcatul pe munte e balci"

De la inceputul acestui an au fost inregistrate doua grave accidente in muntii Fagaras, cu doi turisti care au cazut in prapastie, unul decedat si al doilea a fost grav ranit. La acestea se adauga numeroase cazuri de turisti care merg pe munte fara echipamente adecvate. "Adevarul" a vorbit cu Ion Sanduloiu, seful Salvamont Arges, despre cele mai mari greseli ale turistilor care merg pe munte si despre cazuri revoltatoare."Principala greseala este intotdeauna insuficienta informare. Pentru ca ... citeste toata stirea