Un pompier argesean are nevoie urgenta de sange dupa ce a fost diagnosticat cu o boala grava si va trebui operat. Cei care doresc sa contribuie la salvarea unui salvator sunt rugati sa mearga la un centru de transfuzii din tara si sa doneze sange pentru Florin Burnei-Spitalul Fundeni Bucuresti. M.S.Reprezentantii ISU Arges au lansat un apel umanitar in acest sens."In fiecare zi pompierii participa la interventii si isi ajuta semenii. In multe situatii isi risca viata in misiuni dificile si ... citeste toata stirea