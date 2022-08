Samsarii eliminati de RAR!

De la sfarsitul lunii trecute, Registrul Auto Roman (RAR) aplica prevederile unei noi Ordonante de Urgenta a Guvernului si elibereaza Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) in vederea inmatricularii pentru autovehiculele aduse din UE doar celui care este trecut in actele masinii.Astfel, a fost elaborat protocolul incheiat cu ANAF, pentru autovehiculele utilizate care provin din state membre UE si pentru care se solicita eliberarea Cartii de Identitate a Vehiculului (CIV) in vederea ... citeste toata stirea