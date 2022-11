Sanctionati si pusi sa mature cojile de seminte

Politisti locali din cadrul Serviciului Siguranta Publica - Biroul Ordine Publica au desfasurat, in perioada 8 - 9 noiembrie 2022, actiuni pentru identificarea si sanctionarea persoanelor care comit fapte antisociale precum: consumul de alcool si aruncarea cojilor de seminte pe domeniul public, in special in parcuri si in locurile de joaca pentru copii.Au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale pentru persoanele care au fost depistate ca incalca legea, in acest context.Astfel de actiuni ... citeste toata stirea