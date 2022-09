Santaj la amanta!

Un individ, cu antecedente periculoase, a fost retinut sub acuzatia de santaj. Barbatul a amenintat o pitesteanca, pentru a o convinge sa reia relatia cu el. Acesta i-a cerut si o suma de bani, ca sa nu faca publice niste filmulete in care ea aparea in ipostaze rusinoase. Trecutul lui i-a determinat pe politisti sa-l retina.Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati de catre o femeie din Pitesti, cu privire la faptul ca un barbat cu care anterior a avut o relatie a ... citeste toata stirea