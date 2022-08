Satanei mari i-a fost ucisa satana mica

Reactiile la moartea Dariei Dughina in urma unui atac terorist merita analizate pentru a vedea cum ne situam la nivelul mentalitatilor individuale si colective. Sincer, nu prea ma intereseaza, cel putin in aceasta perioada, cum sunt rusii, dar ma intereseaza cum suntem noi, occidentalii, deoarece in Occident traiesc si, aproape sigur, aici vor trai urmasii mei.O directie a presei si a postacilor de pe Facebook a fost sa treaca peste ideea mortii unei tinere jurnaliste si chiar peste aceea ca ... citeste toata stirea