Scade numarul pacientilor cu COVID-19, din spitale!

Numarul de pacienti infectati cu COVID-19, internati in spitale din Arges, scade. Sunt 20 de persoane internate in sectiile ATI si 326 in celelalte sectii. Astfel capacitatea ATI din judet este ocupata numai pe jumatate. M.S.Institutia Prefectului Arges informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica din judet se prezinta astfel:-incidenta pe ultimele 14 zile: 6,72 (ieri 7,42)-persoane internate la ATI:20 (ieri 20)-persoane internate in ... citeste toata stirea