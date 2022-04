Scolile din Arges vor avea si directori administrativi

Incepand cu urmatorul an scolar unitatile de invatamant vor avea si directori adiministrativi, in afara de functiile de conducere existente in momentul de fata.Astfel, Ministrul Educatiei a anuntat ca apare o noua functie de conducere in scolile din Romania, dupa o intalnire cu primarii oraselor din tara. Campeanu a declarat ca a fost de acord si va propune, in cadrul proiectului unei noi legi a Educatiei, instituirea unui nou post in scoli. Ministrul propune instituirea functiei de director ... citeste toata stirea