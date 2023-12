De la 1 ianuarie 2024, vor intra in vigoare noi scumpiri la mai multe prouse si servicii. Se vor produsele care contin zahar, produsele BIO si casele de pana la 120.000 euro. Vor fi majorate cinci categorii de TVA si trei tipuri de accize, acestea fiind doar cateva dintre masurile fiscal-bugetare care vor intra in vigoare de la inceputul noul an. M.S.Vom plati mai mult pentru alimentele BIO, traditionale, ori montane din cauza cresterii TVA-ului de la 5% la 9 %.Ne vor costa mai mult locuintele ... citeste toata stirea