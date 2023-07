Reprezentantii Primariei Pitesti anunta ca in acest sfarsit de saptamana (28 iulie- 31 iulie), se efectueaza lucrari de frezare si asfaltare la intrarile in municipiu - se asigura planeitatea covorului asfaltic in vederea montarii ulterioare a sistemului de cantarire vehicule in miscare (pe baza de senzori de greutate piezoelectrici). M.D.Lucrarile sunt parte a contractului de investitii din cadrul proiectului ,,Crearea unui sistem de management al traficului si masuri pentru gestionarea ... citeste toata stirea