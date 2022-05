Se asfalteaza un drum judetean

Consiliul Judetean Arges a anuntat ca au inceput lucrarile de asfaltare pe DJ 704C Catanele - Baraj Calinesti, in satul Catanele din comuna Cateasca. Lucrarile se vor executa pe o lungime de 847 de metri, latimea drumului fiind de sase metri.Lucrarile ar trebui finalizate, conform datelor contractuale, in termen de cinci luni. Valoarea proiectului este de 825.000 lei plus TVA, iar lucrarea este executata de SC Comesad RO S.A., perioada de garantie fiind de 36 de luni. Prin asfaltarea acestei ... citeste toata stirea