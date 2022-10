Se cere anularea autorizatiei de construire a unui bloc social

Prefectul judetului Arges, Radu Perianu, a anuntat ieri, in cadrul unei conferinte de presa, ca sunt probleme cu autorizatia data de primarul Elena Lasconi pentru construirea unui bloc de locuinte sociale, in Campulung. Inspectoratul de Stat in Constructii a solicitat Prefecturii Arges sa demareze in instanta procedura de anulare a autorizatiei si i-a dat edilului o amenda de 10.000 lei."Din pacate, avem o alta situatie de nelegalitate tot la Campulung. Primaria a emis o autorizatie de ... citeste toata stirea