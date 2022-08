Se cere modificarea legii bolnavilor psihic

Politistii cer schimbarea legislatiei in privinta persoanelor cu tulburari psihice. Dupa ce s-au confruntat cu o crestere a numarul de bolnavi care comit infractiuni, oamenii legii vin cu propuneri care ar putea sa stabileasca reguli clare pentru familia care ii are in supraveghere, pentru medicii care ii externeaza pe cei care comit infractiuni fara sa ia in calcul recidiva, pentru cadrele medicale dar si pentru asistentii sociali. Consiliul Teritorial Arges al Corpului National al ... citeste toata stirea