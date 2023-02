Se fac testari gratuite HPV si Papanicolau!

O campanie importanta care se desfasoara in judetul Arges, este cea pentru prevenirea cancerului de col uterin. In cadrul acestui proiect se fac testari HPV si Babes Papanicolau gratuit. Caravana va fi la Pitesti, pe 13 februarie. M.S.560 de femei au fost testate in judetul Arges in ultimele 5 luni. Testarile HPV si Babes-Papanicolau au fost gratuite. Unitatea Mobila de Screening a trecut prin mai multe localitati din Arges si urmeaza sa ajunga luni, 6 februarie, in comuna Vladesti la sediul ... citeste toata stirea