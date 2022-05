Se opreste apa in comuna Mosoaia!

S.C. Apa Canal 2000 S.A. anunta sistarea furnizarii apei potabile in comuna Mosoaia, in data de 24 mai 2022.Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa in data de 24 mai 2022, intre orele 12 - 20, lucrari de modernizare a statiei de pompare Smeura, alimentarea cu apa potabila in comuna Mosoaia fiind intrerupta in acest interval orar pentru utilizatorii din urmatoarele strazi: Viilor, Hintesti, Stoenari, Basangesti, Bisericii, Corbu, Smeura, Olteni, Pinului, Calea Dragasani, Prunilor.Ne ... citeste toata stirea