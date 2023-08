Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, zona Turcesti, astazi, joi, 31.08.2023, in intervalul orar 09:00 - 12:00, fiind afectati utilizatorii situati pe strada Narciselor si partial strada Aleea Stadionului. M.D.Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia de lucrari in cadrul proiectului "Extindere retele de apa si canalizare menajera, str. Aleea Stadionului si str. Narciselor, mun. Pitesti, jud. Arges".Societatea Apa Canal isi ... citeste toata stirea