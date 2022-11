Se opreste apa intr-o comuna din Arges!

In zilele de marti 8 noiembrie si miercuri 9 noiembrie va fi oprita furnizarea apei potabile in comuna Poiana Lacului. Sistarea este necesara din cauza unei avarii, anunta SC Apa Canal 2000 S.A."Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa din data de 08.11.2022, ora 16, pana la data de 09.11.2022, ora 24, lucrari pentru remedierea unei avarii survenite in statia de pompare Samara din comuna Poiana Lacului. In perioada mentionata alimentarea cu apa potabila va fi intrerupta, fiind afectati ... citeste toata stirea