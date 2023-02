Se opreste apa intr-o zona din Pitesti!

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti informeaza locuitorii din zona strazii Bananai cu privire la faptul ca in data de 14.02.2023, in intervalul orar 10 - 14, va fi oprita alimentarea cu apa potabila. Oprirea este necesara in vederea cuplarii retelei de alimentare cu apa nou executate la reteaua existenta.Facem precizarea ca noua retea de alimentare cu apa este executata in cadrul Contractului de lucrari nr. 270/2022 - CL5.3 - "Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si ... citeste toata stirea