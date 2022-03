Se opreste caldura la Pitesti!

Ieri, in cadrul conferintei de presa care a avut loc la Primaria Pitesti, primarul Cristian Gentea a anuntat ca in Pitesti sunt demarate multe lucrari publice si ca in curand vor fi deschise alte santiere. Acesta a mai precizat ca se va opri furnizarea caldurii.Primarul Cristian Gentea a anuntat, in cadrul intalnirii cu presa, ca in Pitesti se lucreaza intens la mai multe obiective. Edilul chiar a precizat ca sunt multe santiere deschise in Pitesti, dar ca in perioada imediat urmatoare vor fi ... citeste toata stirea