Se pot face comenzi pentru Noul Austral

Noul Renault Austral este disponibil pentru comenzi incepand cu 20 septembrie, in reteaua de agenti Renault din intreaga tara. Livrarile catre clienti vor debuta in prima parte a anului 2023.Noul Renault Austral este un vehicul de ultima generatie, high-tech, spatios, confortabil si inglobeaza strategia Renaulution de a recuceri segmentul C. Aflat in inima segmentului C-SUV, este potrivit pentru uz privat la fel de mult ca pentru cel profesional si este un simbol de statut distinctiv. ... citeste toata stirea