Dupa o intrerupere de 6 zile a productiei, activitatea la Uzina Dacia din Mioveni se va relua in acaesta dimineata, urmand a se lucra din nou in program normal, de 3 schimburi.Astfel, productia la Dacia a fost intrerupta din nou, din cauza crizei componentelor auto, ultima oara cand s-a mai intamplat acest lucru fiind acum doi ani, cand din cauza Pandemiei, piesele necasare asamblarii vehiculelor au ajuns greu in toata lumea. La Dacia, doar doua zile a fost concret oprita productia, pe 13 si ... citeste toata stirea