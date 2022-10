In noaptea de sambata spre duminica, intre 29 si 30 octombrie, in ultimul weekend din luna, romanii isi vor seta ceasurile cu o ora inapoi.Mai exact, ora 04:00 va deveni ora 03:00, ceea ce va insemna ca ziua de 30 octombrie va avea 25 de ore, in loc de 24, fiind cea mai lunga ... citeste toata stirea