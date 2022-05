Se stiu toate echipele care vor evolua la anul in Liga 1

De ieri seara se stiu toate echipele care vor participa in urmatorul sezon al Ligii 1. Printre ele se numara si cele doua argesence, CS Mioveni si FC Arges.Ultimele nume care s-au alaturat listei de echipe de LIga 1 sunt Chindia Targoviste si U Cluj. Dambovitenii au invins la 11 m, in returul barajului cu Concordia Chiajna, dupa ce in tut ilfovenii s-au impus cu 2-1, iar acum, Chindia a marcat golul care a dus-o in prelungiri si la penaltyuri, in minutul 90+1. In celalalt meci, Dinamo nu a ... citeste toata stirea