Sediul Politiei Pitesti, reconstruit!

Sediul Politiei Municipiului Pitesti va fi demolat din temelii. Astfel, visul unor raufacatori care au petrecut ore in sir la audieri si au plecat incatusati din cladirea in care politistii isi fac treaba se va implini! Bucuria lor va fi de scurta durata...cam de trei ani, atat cat este estimata reconstructia sediului. La final va fi o cladire mai trainica si mai frumoasa!Investitia intra in proiectul ,,Imbunatatirea Rezilientei si Raspunsului in Situatii de Urgenta", derulat in perioada ... citeste toata stirea