Incepand cu data de 03.10.2023, ca urmare a promovarii concursului organizat de Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, colonelul Vilcu Razvan este numit in functia de prim-adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges, anunta IJJ ArgesOfiterul este absolvent al Liceului Militar "Constantin Brancoveanu" si al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", promotia 2003, de atunci si pana in prezent ocupand in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges mai ... citeste toata stirea