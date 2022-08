Sef nou la ISU Arges

Echipa de conducere a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges a fost completata. Colonelul Bogdan Olar, inspector sef al ISU Arges are un nou adjunct, in persoana colonelului Marius Nitu.Concursul a fost organizat de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Dupa ce a promovat examenul, colonelul Marius Nitu a fost numit in functia de adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Puica Nicolae" al judetului Arges. Noul adjunct a ... citeste toata stirea