Seful ISU Arges s-a pensionat!

Dupa 25 de ani de activitate, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, Bogdan Olar, a trecut in rezerva. Acesta a intrat in randul pensionarilor de ieri, dar pana la sfarsitul lunii va face predarea-primirea unitatii. In locul sau, va fi interimar primul adjunct al inspectoratului sef, colonel Berevoescu Alin.Incepand cu data de 16.11.2022, Inspectorul Sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Puica Nicolae" al judetului Arges, colonel Olar Bogdan ... citeste toata stirea