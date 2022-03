Seful jandarmilor pus la dispozitie a doua oara!

Seful jandarmilor argeseni a fost pus la dispozitie pentru a doua oara in ultimele 6 luni. Prima data s-a intamplat in septembrie 2021, cand Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane a emis un ordin, dupa ce Directia de Informatii si Protectie Interna (DIPI) i-a revocat colonelului Gheorghe Lupescu certificatul ORNISS (accesul la informatii clasificate). Decizia a fost atacata de seful jandarmilor argeseni in instanta, iar Tribunalul Arges a admis cererea de suspendare. IGJR a declarat ... citeste toata stirea