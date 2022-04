Serbare campeneasca la Faget, peste doua zile

Ziua Muncii si Ziua Tineretului vor fi sarbatorite la Mioveni, printr-o traditionala serbare campeneasca, in mijlocul naturii, in zona de picnic Faget.Astfe, in perioada 29 aprilie - 1 mai, Primaria Orasului, Consiliul Local si Centrul Cultural Mioveni organizeaza o serie de manifestari cultural-artistice prilejuite de editia din acest an a evenimentului "Sarbatoarea Primaverii, Muncii si Bucuriei. Ziua Tineretului." "Bucurati-va de o primavara insorita si haideti sa petrecem clipe de neuitat ... citeste toata stirea