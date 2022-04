Serie de 3 meciuri grele pentru galben-verzi!

Pentru CS Mioveni incepe o serie grea, de trei meciuri, in care va intalni adversari mai valorosi, care au avut si au, alte obiective in acest campionat.Astfel, echipa antrenata de Alexandru Pelici, urmeaza in joace in ultimele trei etape din play-out-ului Ligii 1, cu FC Botosani, UTA si Rapid. Primul meci din cele trei, este programat luni, de la ora 17:30, cu FC Botosani.Daca argesenii sunt pe un loc ce evita acum barajul, la 6 puncte distanta de prima pozitie care duce aici, moldovenii se ... citeste toata stirea