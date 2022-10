Service-ul de la Bascov a disparut!

O constructie de referinta a comunei Bascov a devenit un morman de moloz. Fostul service IATSA a fost demolat, iar in locul lui va fi construit un magazin LIDL. Dupa ce decizia a fost contestata de localnici, acestia considerand ca o cladire emblematica pentru localitate va fi stearsa de pe fata pamantului, primarul Gheorghe Stancu explica avantajele ce vor fi aduse comunei de noii proprietari.Demolarea a inceput in vara acestui an, iar acum, in locul unde trona service-ul IATSA, sunt gramezi ... citeste toata stirea