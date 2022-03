Serviciul Permise Arges aduce iar examinatori din afara judetului. Candidatii vor fi testati de politisti din Brasov si din Dolj

Examinatori din Brasov si Dolj vin sa-i ajute pe politistii Serviciului Permise Arges sa faca fata numarului mare de absolventi ai scolilor de soferi care asteapta cu lunile sa sustina proba practica pentru obtinerea permisului de conducere. In lunile martie si aprilie, examinatori din Brasov si Dolj vor testa, in Arges, alaturi de politistii Serviciului Permise, o parte dintre candidatii la statutul de sofer. "Nu am uitat de ceea ce am spus la sfarsitul anului 2021, ca vom incerca sa gasim ... citeste toata stirea