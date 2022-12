Sfanta Mucenita Filofteia de la Curtea de Arges

Pe 7 decembrie este sarbatorita de catre crestinii ortodocsi Sfanta Mucenita Filofteia, ale carui moaste se afla la Curtea de Arges. Este dezlegare la peste in Postul Craciunului. I.I.Ca in orice alta zi de sarbatoare, astazi nu se spala, nu se desfasoara munci in gospodarie. Toti credinciosi postesc si se roaga Sfintei Filofteia pentru ajutor.Inca din batrani se crede ca respectarea sarbatorii Sfintei Filofteia, ca zi nelucratoare, fereste viile de mana si furia naturii.Aduce ploaie si ... citeste toata stirea