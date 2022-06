Astazi, Biserica crestinii ortodocsi ii praznuiesc pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, fiind dezlegare la peste intr-o zi de miercuri. Legat de aceasta sarbatoare se pastreaza o multime de obiceiuri si traditii. Aceasta zi marcheaza miezul verii agrare si perioada secerisului. Cei doi apostoli sunt sarbatoriti impreuna pentru ca au murit in aceeasi zi, in anul 67, in timpul prigoanei crestine declansata de imparatul roman Nero.Sfantul Apostol Petru, fiul lui Iona si fratele Apostolului Andrei, ... citeste toata stirea