Sfintii zilei

In aceasta luna, ziua a douazeci si treia pomenirea sfantului sfintitului mucenic Policarp, episcopul Smirnei.Sfantul Policarp, Episcopul Smirnei, "roditor in toate cele bune" (Col. 1:10), s-a nascut in sec. I si a trait in Smirna - Asia Mica. A ramas orfan la o varsta frageda si a fost crescut de credincioasa vaduva Calista, sfatuita de un inger. Dupa moartea mamei sale adoptive, Policarp a renuntat la toate bunurile sale si a inceput o viata casta, ingrijind bolnavii si infirmii. Tot in ... citeste toata stirea