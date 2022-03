Sfintii zilei

In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru.Sfantul Mucenic Teodot, nascut in Galatia - Asia Mica, era Episcopul Cirenei din Cipru. In timpul unei persecutii a crestinilor din timpul paganului imparat Liciniu (311-324), Sf. Teodot il marturisea pe Hristos fara oprelisti, cerandu-le paganilor sa lase deoparte idolii si sa se inchine la adevaratul Dumnezeu. Sabin, ighemonul insulei Cipru, a ordonat arestarea episcopului si ... citeste toata stirea