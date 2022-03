Sfintii zilei

In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Teofilact Marturisitorul, episcopul Nicomidiei.Fericitul Teofilact se tragea de fel din partile Rasaritului. Si petrecandu-si viata cu bine inca de copil, mai tarziu, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, a plecat de acolo si a venit la Constantinopol. Aici, el s-a imprietenit, cu timpul, cu cel ce se gasea mai mare peste slujitorii de taina ai palatului imparatesc, si a fost primit si el in slujba lor. Iar acesta ... citeste toata stirea