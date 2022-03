Sfintii zilei

In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea celui intre sfinti parintelui nostru Sofronie, patriarhul Ierusalimului.Acest preamare luminator al Bisericii era de fel din tara Feniciei celei incununate cu muntii Libanului, s-a nascut in cetatea Damascului, catre anul 550, si se tragea din parinti deopotriva de evlaviosi. Tatal lui se chema Plinthas, iar mama lui Mira. Imbinand istetimea pe care o avea de la nastere cu ravna deosebita la invatatura, a ajuns stapan pe toate cunostintele pe ... citeste toata stirea