Si-a acoperit sotul dar a ajuns in arest!

Un accident petrecut in luna ianuarie, la Albota, cercetat de politistii Serviciului Rutier Arges a dus la retinerea unei femei. Ancheta a stabilit ca a fost un sir lung de minciuni, totul cu scopul de a-l acoperi pe adevaratul faptas. Alte persoane sunt cercetate penal in acest dosar.In luna ianuarie, a avut loc la Albota un accident rutier. Un Mercedes a izbit cu putere un cap de pod din beton si doi barbati, pasageri in autoturism, au fost raniti. Cei implicati au facut tot posibilul sa nu ... citeste toata stirea