Si-a amenintat parintii cu cutitul

Scene teribile pasajul Magnolia, din Pitesti, luni in jurul orei 17.30. Un barbat inarmat cu un cutit striga si ameninta. Aflat in timpul unei crize de nervi, individul a daramat tot ce i-a iesit in cale si a spart o vitrina. A fost ridicat de politistii Sectiei 1 care au intervenit, in cursul noptii fiind retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore.Barbatul care a provocat scandalul este fiul lui Marian Mares patronul unor magazine de imbracaminte din centrul orasului si fost lider al ... citeste toata stirea