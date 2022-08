Si-a batut concubina imobilizata si nu regreta

Judecat de doua ori, un barbat in varsta de 80 de ani, din Capataneni Arges a ramas cu aceeasi sentinta desi procurorii au cerut sa fie condamnat pentru uciderea concubinei lui, o femeie cu 5 ani mai mica. Tragedia a avut loc in februarie 2021, intr-o casa din Capataneni, comuna Arefu. Autorul a batut-o crunt, desi era bolnava de cancer si era tintuia la pat, apoi a incendiat casa ca femeia sa moara. Biata de ea, a murit 3 luni mai tarziu. Avea trupul plin de rani si arsuri. In fata instantei ... citeste toata stirea