Si-a batut mama pana a fost condamnat!

Si-a terorizat mama si a nesocotit decizia instantei care a emis impotriva lui un ordin de protectie. Nu a tinut cont de intedictiile prevazute prin sentinta si a continuat sa o atace pe femeia care i-a dat viata. A fost retinut pentru incalcarea ordinului de protectie dar nici atunci nu s-a potolit. In cele din urma Ionel C., de 46 de ani, din comuna Moraresti, a fost condamnat la 6 luni inchisoare, dupa ce, in timpul procesului, judecatori au fost convinsi ca indiferent ce decizie va fi data ... citeste toata stirea