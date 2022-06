Si-a batut socrul

Fara sa-i pese de decizia instantei, un barbat in varsta de 44 de ani, a urmarit-o pe sotia de care este despartit si s-a luat la cearta desi nu are voie sa se apropie la mai mult de 100 de metri de ea. Tatal femeii a intervenit si a fost lovit de fostul ginere. Ca urmare a celor petrecute, agresorul a ajuns in arest.In noaptea de 27 spre 28 iunie a.c., aproape de miezul noptii, politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni au fost sesizati la 112 cu privire la faptul ca un barbat de 44 ... citeste toata stirea