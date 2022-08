Si-a dat foc cu benzina!

Intamplare socanta ieri, in comuna Babana, satul Ciobanesti. Un barbat, in varsta de 41 de ani, si-a turnat benzina pe el apoi si-a dat foc. A ajuns in stare grava a Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti. Mama barbatului, o femeie, in varsta de 76 de ani, a fost la un pas de infarct dupa ce si-a vazut fiul plin de rani. M. SanduBarbatul in varsta de 41 ani, locuieste impreuna cu mama lui. Nu este casatorit si nici nu are copii. Este cunoscut cu afectiuni psihice. A fost internat de mai multe ... citeste toata stirea