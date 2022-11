Si-a injunghiat sotul si a sunat la 112!

Un timpul unui scandal intre doi soti, o femeie a pus mana pe cutit si l-a tait pe barbat de mai multe ori. Ieri dimineata acesta a fost retinuta. Victima a fost supusa unei interventii chirurgicale si se afla la Sectia ATI din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti.Cearta cuplului a avut loc in noaptea de duminica spre luni. Corina C. si sotul ei Viorel C, ambii din Leordeni, se aflau la domiciliu cand a izbucnit scandalul. Surse din randul anchetatorilor ne-au dezvaluit ca ambii ... citeste toata stirea